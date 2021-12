Green pass obbligatorio per gli studenti, Meloni: “La proposta lanciata dai sindaci Pd è discriminatoria, inaccettabile e irricevibile” (Di sabato 18 dicembre 2021) "No al Green pass per andare a scuola. La proposta lanciata dai sindaci Pd e della sinistra è discriminatoria, inaccettabile e irricevibile". Così il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 dicembre 2021) "No alper andare a scuola. LadaiPd e della sinistra è". Così il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Quando è stato messo il green pass addirittura PER LAVORARE i contagi erano DUEMILA. Se fossero andati a DUECENTO s… - CottarelliCPI : Visto che tanti ancora non capiscono, ripeto (repetita iuvant): il green pass è giusto perché chi non è vaccinato h… - NicolaPorro : ?? Colpo di scena: appena nato, il #supergreenpass pass è già praticamente morto ?? - infoitinterno : Green pass: Meloni, no per andare a scuola, inaccettabile proposta sindaci Pd - Mario_Molinari : RT @fdragoni: Crolla la narrazione sul Green Pass: colpo alla credibilità di Draghi e sputtanamento dei televirologi - Atlantico Quotidiano… -