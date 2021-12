Stazione di Romano | 17enne muore travolta da un treno

(Di venerdì 17 dicembre 2021)di Lombardia. Ci sarebbe un gesto estremo all’origine della morte di una ragazza di 17 anni nella mattinata di venerdì mattina alladi, nella Bassa. La, di cui ancora non si conoscono le generalità, poco prima delle otto è stata investita da unin corsa. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce rossa di Martinengo e due automediche, ma non c’è stato nulla da fare. Per ricostruire meglio i contorni della vicenda sono al lavoro i carabinieri. L’incidente ha provocato disagi alla circolazione ferroviaria. La linea è stata bloccata, con ritardi di almeno 120 minuti. Saranno possibili anche cancellazioni per permettere alle autorità di svolgere i rilievi di legge.rd ha messo a disposizione un trasporto con bus.

Milano, 17 dic. (Adnkronos) - Una donna è morta, travolta da un treno in transito nella stazione di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo.