Magalli condannato a pagare una multa per le offese alla Volpe lancia una bomba su Signorini (Di venerdì 17 dicembre 2021) Continua la guerra tra Giancarlo Magalli, il noto conduttore e l'attuale opinionista del Grande fratello vip 6, ovvero Adriana Volpe. I due sembra che ormai da diversi anni si stiano facendo la guerra per delle diatribe sorte un pò di tempo fa, quando entrambi lavorano insieme per un noto programma Rai. I due si sono fatti la guerra in tv, sui social ed anche in tribunale. Adesso, però, a distanza di anni sembra essere arrivato il giorno del giudizio. Ebbene, il Tribunale sembra aver "condannato" Giancarlo Magalli per diffamazione aggravata". Ad ogni modo, il noto conduttore avrebbe ridimensionato tutto ed avrebbe fatto un post che ovviamente non è passato inosservato alla Volpe che ha replicato ancora una volta, spiegando effettivamente come sono andate le cose.

Agenzia_Ansa : Giancarlo Magalli condannato, dovrà risarcire Adriana Volpe. Il conduttore ritenuto responsabile di diffamazione ag… - Corriere : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione aggravata: dovrà risarcire Adriana Volpe - SkyTG24 : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione: dovrà risarcire Adriana Volpe - marco_santoro_ : RT @AdrianaVolpeTV: Ma vi ricordate, prima Magalli aveva detto che non lo avevo mai querelato (pur sapendo di avere due rinvii a giudizio)… - RaffaellaBenson : RT @AdrianaVolpeTV: Ma vi ricordate, prima Magalli aveva detto che non lo avevo mai querelato (pur sapendo di avere due rinvii a giudizio)… -