Le eccellenze del Sannio in una piattaforma web | si realizza il progetto di Peppino Chiusolo

Benevento – Accoglienza, artigianato, energie rinnovabili, innovazioni: nasce la piattaforma on line www.eccellenzesannite.it ideata e realizzata da Giuseppe Chiusolo e presentata questo pomeriggio presso Palazzo Bosco Lucarelli sul Corso Garibaldi. La conoscenza delle specificità territoriali, la valorizzazione dei brand più rappresentativi del Sannio Beneventano, e le sfide connesse all'Internet sono gli obiettivi strategici del progetto che ha curato questo giornalista beneventano ed operatore del settore dell'informazione e comunicazione a tutto tondo. Alla presentazione del progetto hanno partecipato questa sera anche l'Università con il Corso d'Ingegneria, Coldiretti, Ance, la Claai, il Parco Regionale del Taburno ed il ...

