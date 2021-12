De Simone | “La Salernitana non è tutelata | possibili manovre poco chiare”

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 17 dicembre 2021) di Enzo Sica Sono momenti difficili per lae la tanto sospirata che doveva arrivare per la vendita della società non c’è stata. Almeno per ora anche se si susseguono e si rincorrono che non fanno altro che destabilizzare ancora di più un ambiente deluso profondamente anche per i risultati negativi della squadra in questo suo ritorno in massima serie dopo ben 22 anni di purgatorio. E in tutto ciò va evidenziato il durissimo intervento di Andrea De, ex presidente della provincia di Salerno ed ex Parlamentare della Repubblica ospite della trasmissione Tifosissimi del Salerno club 2010 su Telecolore. De, alla prima domanda del conduttore sul suo pensiero per le ultime vicende societarie ha detto: