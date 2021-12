Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger aspettano il loro secondo figlio

(Di venerdì 17 dicembre 2021)alcune fonti, stanno aspettando ilbambino: la star di hollywood starebbe per diventare papà per la terza volta.stanno aspettando il: diverse fonti hanno confermato al magazine People la notizia relativa alla celebre coppia che si sposata nel 2019 anche se i rappresentanti di, 42 anni, e della, 32, non hanno ancora risposto alle richieste di commento delle testate giornalistiche. I due sono già i genitori di una figlia, Lyla, 1, e l'attore dei Guardiani della Galassia ha un ...

Advertising

Muscoli_info : RT @redazionerumors: Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger pronti ad accogliere il loro secondo figlio #ChrisPratt #KatherineSchwarzenegge… - redazionerumors : Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger pronti ad accogliere il loro secondo figlio #ChrisPratt… - Muscoli_info : RT @lovelyanimehd: Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger: secondo bebè in arrivo - lovelyanimehd : Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger: secondo bebè in arrivo - Muscoli_info : RT @ParliamoDiNews: Chris Pratt, Katherine Schwarzenegger è di nuovo incinta: il retroscena #chris #pratt #katherine #schwarzenegger #incin… -

Ultime Notizie dalla rete : Chris Pratt

Ci sarebbe una cicogna in arrivo per! L'attore 42enne starebbe aspettando il secondo figlio insieme alla moglie Katherine Schwarzenegger , 32 anni, secondo quanto riporta People in esclusiva. Lui e la figlia di Arnold ...L attore e la scrittrice diventeranno presto genitori, dopo avere accolto la primogenita Lyla Maria lo scorso anno.e Katherine Schwarzenegger si preparano a diventare genitori per la seconda ...Chris Pratt moglie: Katherine Schwarzenegger aspetta la seconda figlia dall'attore Chris Pratt e l'amore tra i due si fa sempre più forte.Ci sarebbe una cicogna in arrivo per Chris Pratt! L'attore 42enne starebbe aspettando il secondo figlio insieme alla moglie Katherine Schwarzenegger, 32 anni, secondo quanto riporta People in esclusiv ...