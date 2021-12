Addio alla donna più longeva del Lazio | è morta Anna Noce

Leggi su ck12

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ildicepiùdell’intera regione:si è spenta a Torrice all’età di 110 anni. Il cordoglio del sindaco e di tutti i suoi concittadini. Solo venti giorni fa aveva tagliato il traguardo dei 110 anni di età, ricevendo per lo speciale avvenimento una targa da Alfonso Santangeli, il primo cittadino di Torrice, in provincia di Frosinone., l’anziana piùdi tutto il, èlasciando in lutto i suoi cari e tutti i compaesani, dopo una lunga vita dedicatacasa e agli affetti. L’ultracentenaria era amata da tutti. Veniva descritta come unasemplice, sempre sorridente, ...