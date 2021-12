‘Un uomo, un medico’, sabato la presentazione a Palermo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sarà presentato sabato, alle ore 18, a Villa Zito a Palermo, ‘Un uomo, un medico’, il secondo libro della giornalista Maristella Panepinto, scritto a quattro mani con il professore Giuseppe Iacono, gastroenterologo di fama internazionale. Alla presentazione saranno presenti due colleghi di Iacono, il professore Calogero Comparato, primario di Cardiologia all’ospedale Di Cristina – dei Bambini di Palermo e il professore Antonio Carroccio, primario di Medicina Interna all’ospedale Cervello di Palermo. Dialogherà con autori e relatori la giornalista Elvira Terranova, caposervizio di AdnKronos. Il libro, edito da Navarra editore, racconta la storia di un ragazzino, Peppino Iacono, che da un piccolo paese dell’agrigentino e da una famiglia di umilissime condizioni è ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sarà presentato, alle ore 18, a Villa Zito a, ‘Un, un, il secondo libro della giornalista Maristella Panepinto, scritto a quattro mani con il professore Giuseppe Iacono, gastroenterologo di fama internazionale. Allasaranno presenti due colleghi di Iacono, il professore Calogero Comparato, primario di Cardiologia all’ospedale Di Cristina – dei Bambini die il professore Antonio Carroccio, primario di Medicina Interna all’ospedale Cervello di. Dialogherà con autori e relatori la giornalista Elvira Terranova, caposervizio di AdnKronos. Il libro, edito da Navarra editore, racconta la storia di un ragazzino, Peppino Iacono, che da un piccolo paese dell’agrigentino e da una famiglia di umilissime condizioni è ...

