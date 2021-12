Un gruppo neofascista di No Vax progettava di assassinare il Presidente della Sassonia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Che i No Vax siano degli esaltati è chiaro a tutti, meno chiaro forse è quanto possono essere pericolosi. Quando fanatismo e stupidità si uniscono la miscela è esplosiva e ieri la Germania ne ha avuto ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 dicembre 2021) Che i No Vax siano degli esaltati è chiaro a tutti, meno chiaro forse è quanto possono essere pericolosi. Quando fanatismo e stupidità si uniscono la miscela è esplosiva e ieri la Germania ne ha avuto ...

Advertising

zazoomblog : Un gruppo neofascista di No Vax progettava di assassinare il Presidente della Sassonia - #gruppo #neofascista… - SCerlino : RT @perchetendenza: #PiazzaFontana: Perché si commemora oggi il 52° anniversario dell'attentato presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura… - HardRockAndNew1 : RT @globalistIT: Questo fa il fascismo: sfrutta ignoranza e paura per portare a termine i suoi piani eversivi. - globalistIT : Questo fa il fascismo: sfrutta ignoranza e paura per portare a termine i suoi piani eversivi. - emanuelino10 : RT @aforismidiunpaz: #AccaddeOggi, #13Dicembre: a #Firenze #SambModou e #DiopMor vengono uccisi da #GianlucaCasseri, sostenitore e attivist… -