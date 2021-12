Un amore sotto l’albero, 60 sul 2 o Caduta libera? La tv del 16 dicembre (Di giovedì 16 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 16 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un professore”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Rousseau” e “Nietzsche”. Nel primo, Dante si riavvicina ad Anita e le chiede scusa per come l’ha trattata, ma ancora non riesce a parlare del suo passato, soprattutto con Simone. La scuola è inagibile dopo la festa e Dante porta la classe al Colosseo per spiegare Rousseau: la scelta di infrangere la legge organizzando la festa è un atto di libertà o di anarchia? Nel secondo, Manuel si confida con il prof, ammettendo di aver lavorato per Sbarra e che ora è Simone ad essere nei guai visto che Sbarra gli ha affidato l’incarico di bruciare una libreria. Dante è sconvolto e si confida con Anita, nella quale vede un’anima sempre più affine. Un evento tragico che coinvolge Simone porta Dante a rivivere il dramma che gli ha ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 16su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un professore”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Rousseau” e “Nietzsche”. Nel primo, Dante si riavvicina ad Anita e le chiede scusa per come l’ha trattata, ma ancora non riesce a parlare del suo passato, soprattutto con Simone. La scuola è inagibile dopo la festa e Dante porta la classe al Colosseo per spiegare Rousseau: la scelta di infrangere la legge organizzando la festa è un atto di libertà o di anarchia? Nel secondo, Manuel si confida con il prof, ammettendo di aver lavorato per Sbarra e che ora è Simone ad essere nei guai visto che Sbarra gli ha affidato l’incarico di bruciare una libreria. Dante è sconvolto e si confida con Anita, nella quale vede un’anima sempre più affine. Un evento tragico che coinvolge Simone porta Dante a rivivere il dramma che gli ha ...

Ultime Notizie dalla rete : amore sotto Schubertiadi a Francavilla con il pianista romano Sebastiano Brusco Si tratta del secondo evento che il circolo presenta sotto forma di "schubertiadi", quegli incontri ... principalmente artisti, per suonare, bere e trascorrere il tempo parlando d'arte e d'amore. Per ...

Dito nella Piaga, chi è?/ Sulle orme di Donatella Rettore e Ornella Vanoni... ... oggi riesco a gestirla meglio" Chi la conosce sotto il profilo artistico la definisce una cantante ...del pubblico e degli esperti grazie ad un lavoro certosino con la cover di 'Per un'ora d'amore' dei ...

