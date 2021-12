Serie A, Lazio in crisi ma quote in salita per il Genoa (Di giovedì 16 dicembre 2021) Prima esultanza per Shevchenko sulla panchina del Genoa, che dopo il successo sulla Salernitana in Coppa Italia si prepara alla sfida di venerdì all’Olimpico, importantissima per riprendere fiato anche in classifica e allontanare lo spettro retrocessione, al momento dato a 1,60 nelle quote Planetwin365. Contro una Lazio in crisi di risultati, i rossoblù dovranno cercare un’impresa data a 8,10; dopo una sola vittoria nelle ultime cinque giornate, i biancocelesti cercano invece un riscatto da 1,36, mentre un altro pareggio dopo quello della scorsa stagione al Ferraris pagherebbe 4,95. Ekuban, decisivo nella partita di Coppa, trova spazio anche stavolta nelle scommesse sui marcatori, a 4 volte la posta. A 4,00 anche Pandev, mentre per Destro si scende a 2,55. Nella Lazio da valutare i recuperi di Luis ... Leggi su footdata (Di giovedì 16 dicembre 2021) Prima esultanza per Shevchenko sulla panchina del, che dopo il successo sulla Salernitana in Coppa Italia si prepara alla sfida di venerdì all’Olimpico, importantissima per riprendere fiato anche in classifica e allontanare lo spettro retrocessione, al momento dato a 1,60 nellePlanetwin365. Contro unaindi risultati, i rossoblù dovranno cercare un’impresa data a 8,10; dopo una sola vittoria nelle ultime cinque giornate, i biancocelesti cercano invece un riscatto da 1,36, mentre un altro pareggio dopo quello della scorsa stagione al Ferraris pagherebbe 4,95. Ekuban, decisivo nella partita di Coppa, trova spazio anche stavolta nelle scommesse sui marcatori, a 4 volte la posta. A 4,00 anche Pandev, mentre per Destro si scende a 2,55. Nellada valutare i recuperi di Luis ...

