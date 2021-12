Advertising

Nexi: firmato l'atto di fusione con Sia: Una realtà da circa 2,9 miliardi di ricavi

... a seguito dell'annuncio dell'11 febbraio scorso, con cui si dava atto della sottoscrizione dell'accordo definitivo relativo all'operazione di fusione per incorporazione di Sia in. La fusione, ...... alla luce del primo piano industriale al 2024dall'ad Andrea Orcel, che ha colpito gli ... Male- 1,35%. Chiudono in rosso i titoli del lusso, come Ferrari - 1,55% e Moncler - 1,14%. Nell'...Centoventi persone, 120 giovani da assumere a Bari, soprattutto laureati in Ingegneria, Informatica ed elettronica. È l’impegno di «Nexi digital» azienda specializzata nei pagamenti digitali per banch ...(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Sono stati sottoscritti l'atto di fusione di Sia in Nexi e tutti gli ulteriori accordi previsti nel contesto della ...