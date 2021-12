Green pass Natale e rischio lockdown: ecco il provvedimento per evitarlo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Molto significative le ultime novità in tema di Green pass Natale: a dieci giorni dal 25 dicembre, giunge una nuova stretta sui viaggi, che mette a rischio gli spostamenti dei turisti italiani e non, in questo periodo di festività. D’altronde vero è che i casi di contagio da coronavirus sono in continuo aumento in tutto il continente. Infatti, nonostante una campagna di vaccinazione ormai in fase avanzata in molte aree d’Europa, le varianti destano tuttora preoccupazione, per la velocità di diffusione. Il ministro Speranza ha varato nuove regole che avranno un impatto nel settore viaggi e che servono a contenere i contagi e frenare la diffusione – in particolare – della variante Omicron. Vediamo più da vicino. Green pass Natale: l’ordinanza ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 16 dicembre 2021) Molto significative le ultime novità in tema di: a dieci giorni dal 25 dicembre, giunge una nuova stretta sui viaggi, che mette agli spostamenti dei turisti italiani e non, in questo periodo di festività. D’altronde vero è che i casi di contagio da coronavirus sono in continuo aumento in tutto il continente. Infatti, nonostante una campagna di vaccinazione ormai in fase avanzata in molte aree d’Europa, le varianti destano tuttora preoccupazione, per la velocità di diffusione. Il ministro Speranza ha varato nuove regole che avranno un impatto nel settore viaggi e che servono a contenere i contagi e frenare la diffusione – in particolare – della variante Omicron. Vediamo più da vicino.: l’ordinanza ...

