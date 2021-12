Ultime Notizie Roma del 15-12-2021 ore 11:10 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tre mesi ancora di Stato d’emergenza per iniziare a programmare l’uscita dalla fase eccezionale e l’ingresso in una nuova fase di convivenza con il virus con questo obiettivo il premier Mario Draghi porta in dei ministri il decreto che proroga fino al 31 marzo 2022 lo Stato d’emergenza con cui due anni il governo contratta l’avanzare della pandemia nelle Ultime 24 ore L’Italia ha registrato 20677 nuovi casi a fronte di 776563 tamponi lo riporta il Ministero della Salute secondo cui i morti sono 120 i dimessi quei riti sono 13908 aumentano ingressi in terapia intensiva e ricoveri nei reparti covid in netto calo il tasso di positività al 2,66% la variantebella e coronavirus si sta diffondendo una velocità mai vista prima e sta creando uno tsunami ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tre mesi ancora di Stato d’emergenza per iniziare a programmare l’uscita dalla fase eccezionale e l’ingresso in una nuova fase di convivenza con il virus con questo obiettivo il premier Mario Draghi porta in dei ministri il decreto che proroga fino al 31 marzo 2022 lo Stato d’emergenza con cui due anni il governo contratta l’avanzare della pandemia nelle24 ore L’Italia ha registrato 20677 nuovi casi a fronte di 776563 tamponi lo riporta il Ministero della Salute secondo cui i morti sono 120 i dimessi quei riti sono 13908 aumentano ingressi in terapia intensiva e ricoveri nei reparti covid in netto calo il tasso di positività al 2,66% la variantebella e coronavirus si sta diffondendo una velocità mai vista prima e sta creando uno tsunami ...

