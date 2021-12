Miriana Trevisan controcorrente su Soleil: “Non è la vittima, non le credo” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella casa del Grande Fratello VIP 6, dopo l’uscita di Alex Belli, si sono un po’ tutti schierati dalla parte di Soleil Sorge, non solo per consolarla ma anche perchè non hanno gradito l’atteggiamento dell’attore. Pochi hanno fatto notare che in questa storia hanno comunque sbagliato entrambi. Giusto Katia Ricciarelli ha fatto notare alla Sorge che in ogni caso anche lei si era spinta troppo oltre, sbagliando. La sola a prendere una posizione più netta è stata Miriana Trevisan che ha avuto un confronto con Biagio al quale ha spiegato i motivi che la portano comunque a non vedere la Sorge come una vittima in questa vicenda. Miriana Trevisan ha trovato tutta questa storia sbagliata, sin dall’inizio, sia da parte di un uomo che si riteneva praticamente sposato, sia da parte della Sorge, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella casa del Grande Fratello VIP 6, dopo l’uscita di Alex Belli, si sono un po’ tutti schierati dalla parte diSorge, non solo per consolarla ma anche perchè non hanno gradito l’atteggiamento dell’attore. Pochi hanno fatto notare che in questa storia hanno comunque sbagliato entrambi. Giusto Katia Ricciarelli ha fatto notare alla Sorge che in ogni caso anche lei si era spinta troppo oltre, sbagliando. La sola a prendere una posizione più netta è statache ha avuto un confronto con Biagio al quale ha spiegato i motivi che la portano comunque a non vedere la Sorge come unain questa vicenda.ha trovato tutta questa storia sbagliata, sin dall’inizio, sia da parte di un uomo che si riteneva praticamente sposato, sia da parte della Sorge, ...

