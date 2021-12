La Juventus punta forte su Icardi per gennaio! L’alternativa è un ex Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il mercato di gennaio è alle porte e i dirigenti cominciano a lavorare duramente per riparare gli errori di questi ultimi mesi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato“, lastarebbe pensando a due vecchie conoscenze della Serie A per migliorare il reparto offensivo, attualmente in netta difficoltà. Milik Marsiglia, Milik enel mirino Secondo Pedullà, esperto di calciomercato, i bianconeri avrebbero messo nella lista della spesa i nomi di Arkadiusz Milik e Mauro. Due situazioni molto diverse tra loro: per l’ex centravanti della trattativa risulterà veramente difficile da imbastire, con il Marsiglia che stringerài denti per tenere il polacco in Francia. Differente il ...