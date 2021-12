Gli errori ci aiutano a capire cosa non vogliamo essere (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Abbiamo sbagliato. Siamo inciampate in quel gesto, in quell’azione che forse, in qualche modo, sapevamo di non dover compiere. E adesso? Adesso è il momento di perdonarci, perché la verità è che gli errori ci aiutano a comprenderci molto più a fondo di quanto pensiamo. Mettiamo da parte il senso di colpa, respiriamo a fondo e riflettiamo. cosa ci ha portate a questo punto? E cosa, davvero, non ci è piaciuto di ciò che abbiamo fatto? cosa lo ha reso veramente un errore, non agli occhi degli altri ma ai nostri occhi, che sono gli unici che possono davvero giudicare? Rispondere a queste domande può essere complicato, perché non tutte lo sanno (o lo accettano) ma gli errori sono l’espressione più profonda della nostra fragilità. Sono il tentativo di adattarci a realtà ... Leggi su dilei (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Abbiamo sbagliato. Siamo inciampate in quel gesto, in quell’azione che forse, in qualche modo, sapevamo di non dover compiere. E adesso? Adesso è il momento di perdonarci, perché la verità è che glicia comprenderci molto più a fondo di quanto pensiamo. Mettiamo da parte il senso di colpa, respiriamo a fondo e riflettiamo.ci ha portate a questo punto? E, davvero, non ci è piaciuto di ciò che abbiamo fatto?lo ha reso veramente un errore, non agli occhi degli altri ma ai nostri occhi, che sono gli unici che possono davvero giudicare? Rispondere a queste domande puòcomplicato, perché non tutte lo sanno (o lo accettano) ma glisono l’espressione più profonda della nostra fragilità. Sono il tentativo di adattarci a realtà ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli a sky: “Continuiamo a regalare certi gol. Gli errori? Stiamo subendo dei gol da palle perse nostre, perché s… - LaCiuraRaffaele : Fare e rifare da tre anni gli stessi errori. - Wazza_CN : @sandro_Kk @masolinismo Certo che lo noto, ho scritto che per me è tra i migliori in italia, ma fa molti errori di… - giacomozuliane : RT @fiomnet: ???I lavoratori di #Embraco oggi sono sotto al MiSe semplicemente per chiedere LAVORO! Non possono essere i lavoratori a pagare… - CgilBologna : RT @fiomnet: ???I lavoratori di #Embraco oggi sono sotto al MiSe semplicemente per chiedere LAVORO! Non possono essere i lavoratori a pagare… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli errori New World in costante calo, Amazon ammette: 'abbiamo commesso errori' ... ma che l'esperienza ha permesso al team di imparare molto : Amazon ha infatti ammesso di aver agito troppo impulsivamente con il lancio e gli aggiornamenti di New World, causando comprensibilmente ...

Cohesity lancia Security Advisor La nuova funzionalità aiuta a ridurre gli errori umani e permette di raggiungere un più alto livello di resilienza informatica negli ambienti dei clienti gestiti attraverso la piattaforma di dati ...

Finalmente sbloccati i risarcimenti per gli errori sanitari Corriere della Sera Twitter aggiunge i sottotitoli automatici ai video L'App di Twitter aggiunge i sottotitoli generati automaticamente per i video, così da renderli più accessibili ad utenti non udenti o con problemi di udito.

Mariglianella, Tari alle stelle: gli errori gravano sui cittadini già provati MARIGLIANELLA - Tariffa Tari alle stelle a Mariglianella. Il servizio di spazzatura e igiene viene pagato a peso d' oro. Siamo in Svizzera? No, siamo a Mariglianella il paese dove le tasse lievitano c ...

... ma che l'esperienza ha permesso al team di imparare molto : Amazon ha infatti ammesso di aver agito troppo impulsivamente con il lancio eaggiornamenti di New World, causando comprensibilmente ...La nuova funzionalità aiuta a ridurreumani e permette di raggiungere un più alto livello di resilienza informatica negli ambienti dei clienti gestiti attraverso la piattaforma di dati ...L'App di Twitter aggiunge i sottotitoli generati automaticamente per i video, così da renderli più accessibili ad utenti non udenti o con problemi di udito.MARIGLIANELLA - Tariffa Tari alle stelle a Mariglianella. Il servizio di spazzatura e igiene viene pagato a peso d' oro. Siamo in Svizzera? No, siamo a Mariglianella il paese dove le tasse lievitano c ...