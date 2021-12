Donne che urlano contro gli orsi

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) In questi giorni sto seriamente trovandomi in difficoltà per quel che riguarda le serie tv. So che detta così fa un po’ ridere, perché usare la parola difficoltà associata a un momento di svago potrebbe indurre qualcuno a inveire nei miei confronti con giri di parole che ruotano intorno al concetto di “non ha un cavolo cui pensare”, ma se di lavoro ti occupi di scrittura e per di più di scrittura applicata alla comunicazione, converrete, spero, le serie tv sono oggi parte integrante del panorama ottico, non se ne può mica fare a meno. Quindi sì, sono uno che impiega parte del suo tempo, quello che catalogo come tempo lavorativo, a guardare serie tv, così come a stare sui social o leggere libri, anche romanzi, e in questi giorni sono in difficoltà perché ho praticamente visto quasi tutte le serie che in qualche modo mi interessava vedere. O quantomeno, ho visto quasi tutte le serie che ...