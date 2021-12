CorSport: il Milan ha smarrito il senso del suo gioco, il Napoli ha perso la sua concretezza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Domenica a San Siro andrà in scena lo scontro diretto tra Milan e Napoli, importantissimo per la classifica di Serie A alla vigilia dello stop per le feste di Natale. Sul Corriere dello Sport Alberto Polverosi commenta il particolare momento che stanno vivendo le due squadre, entrambe alle prese con numerosi infortuni. “Tuttavia c’è una differenza tra le due squadre: il Milan, stremato dalla Champions, ha smarrito un po’ anche il senso del suo gioco come si è visto a Udine e a questo punto dobbiamo capire se è stato solo per effetto della dolorosa eliminazione europea o se invece è un problema più profondo. Il Napoli no, non ha avuto un calo sensibile nel rendimento tecnico ma ha perso tutta la sua concretezza e ha rimediato due ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Domenica a San Siro andrà in scena lo scontro diretto tra, importantissimo per la classifica di Serie A alla vigilia dello stop per le feste di Natale. Sul Corriere dello Sport Alberto Polverosi commenta il particolare momento che stanno vivendo le due squadre, entrambe alle prese con numerosi infortuni. “Tuttavia c’è una differenza tra le due squadre: il, stremato dalla Champions, haun po’ anche ildel suocome si è visto a Udine e a questo punto dobbiamo capire se è stato solo per effetto della dolorosa eliminazione europea o se invece è un problema più profondo. Ilno, non ha avuto un calo sensibile nel rendimento tecnico ma hatutta la suae ha rimediato due ...

