Vuol salire sul treno senza il pass e la mascherina: aggredisce 2 poliziotti e li manda all'ospedale (Di martedì 14 dicembre 2021) ANCONA - Cerca di salire su un treno pur essendo sprovvisto di mascherina e Green pass . Il personale di bordo chiama la Polfer, ma il mancato passeggero reagisce aggredendo due agenti: una poliziotta ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 14 dicembre 2021) ANCONA - Cerca disu unpur essendo sprovvisto die Green. Il personale di bordo chiama la Polfer, ma il mancatoeggero reagisce aggredendo due agenti: una poliziotta ...

Salvini ha bruciato Conte Enrico Letta vuol togliere spazio a Renzi costruendosi una sua area riformista Enrico Letta lo ha ...ha raggiunto il top? La sua crescita travolgente si è rallentata di molto Chi merita di salire al ...

Disinnescare la Salernitana: la Fiorentina vuol salire ancora più su Viola News Sciare in Italia: tutte le novità sulle piste. Dalle Alpi agli Appennini Riaprono piste, rifugi e scuole di sci: le novità, le misure speciali, gli sport da provare nei comprensori sciistici in Italia. Ecco le destinazioni top.

