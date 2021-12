Proroga Stato di Emergenza 2022, quando si decide e fino a quando verrà prorogato (Di martedì 14 dicembre 2021) Stato di Emergenza. Proprio oggi, in giornata, potrebbe esserci un Consiglio dei Ministri per decidere definitivamente la Proroga dello Stato di Emergenza fino al 31 marzo 2022. Una brusca accelerazione avvenuta nelle scorse ore ad opera del premier Mario Draghi, al fine di dare un forte segnale sulle priorità da rispettare durante l’epoca pandemica. Sono due, al momento, le possibilità che dipanano davanti al Governo. Leggi anche: Draghi “La tutela dei disabili una priorità per il Governo” Proroga Stato Emergenza Italia La prima, sarebbe quella, come anticipato, di prolungare lo Stato di Emergenza fino al 31 marzo 2022, ma in tal caso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 dicembre 2021)di. Proprio oggi, in giornata, potrebbe esserci un Consiglio dei Ministri perre definitivamente ladellodial 31 marzo. Una brusca accelerazione avvenuta nelle scorse ore ad opera del premier Mario Draghi, al fine di dare un forte segnale sulle priorità da rispettare durante l’epoca pandemica. Sono due, al momento, le possibilità che dipanano davanti al Governo. Leggi anche: Draghi “La tutela dei disabili una priorità per il Governo”Italia La prima, sarebbe quella, come anticipato, di prolungare lodial 31 marzo, ma in tal caso ...

