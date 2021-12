Mourinho: «Ho detto a Cristante di andarci piano con l’arbitro perché lui non è Bonucci» (Di martedì 14 dicembre 2021) Ieri la Roma ha battuto lo Spezia in campionato. Al termine del match il tecnico giallorosso ha commentato il risultato. La Roma ha chiuso la partita in 10, per l’espulsione di Felix. «I gialli? Sembriamo una squadra di assassini: il numero dei cartellini è tremendo. L’espulsione di Felix? Il primo giallo non l’ho visto. Era veramente lontano da me. Non era stato un fallo, l’arbitro ha dato rimessa laterale per noi. Quello che ho visto è un contatto forte, magari c’è qualcosa che non ho visto. In partita non mi sembrava da giallo». Al tecnico è stato chiesto cosa ha detto a Felix dopo l’espulsione. «Non ho detto nulla di speciale. Di andare tranquillo perché non c’era niente da fare. Non ho visto da vicino i gialli a Kumbulla e Vina, magari ci sono dei motivi. Però quello che non c’è dubbio: per noi è giallo e per ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021) Ieri la Roma ha battuto lo Spezia in campionato. Al termine del match il tecnico giallorosso ha commentato il risultato. La Roma ha chiuso la partita in 10, per l’espulsione di Felix. «I gialli? Sembriamo una squadra di assassini: il numero dei cartellini è tremendo. L’espulsione di Felix? Il primo giallo non l’ho visto. Era veramente lontano da me. Non era stato un fallo,ha dato rimessa laterale per noi. Quello che ho visto è un contatto forte, magari c’è qualcosa che non ho visto. In partita non mi sembrava da giallo». Al tecnico è stato chiesto cosa haa Felix dopo l’espulsione. «Non honulla di speciale. Di andare tranquillonon c’era niente da fare. Non ho visto da vicino i gialli a Kumbulla e Vina, magari ci sono dei motivi. Però quello che non c’è dubbio: per noi è giallo e per ...

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho detto Mourinho polemico nel post partita. Il bersaglio stavolta è Bonucci In conferenza stampa, Mourinho ha poi affrontato il tema degli arbitri e dei troppi cartellini ... Cristante era diffidato e gli ho detto di andarci piano: lui non è Bonucci , a cui è concesso un ...

Mourinho: 'Ok il risultato, non la partita' A fine partita, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport , Mourinho ha la faccia scura. " Mi sono piaciuti i gol da corner perché sabato li ho allenati per ... A Cristante ho detto di parlare "...

Mourinho: «Ho detto a Cristante di andarci piano con l'arbitro perché lui non è Bonucci» - ilNapolista

IlNapolista

"Cristante non è Bonucci": la stoccata di Mourinho provoca i tifosi della Juve

"Cristante non è Bonucci": è questa la frase incriminata pronunciata da Josè Mourinho al termine della sfida tra Roma-Spezia. Il tecnico portoghese ha colto l'occasione per evidenziare il suo continuo ...

Mourinho polemico nel post partita. Il bersaglio stavolta è Bonucci Ovviamente con tanti problemi: quando esce Smalling e Cristante deve andare dietro la squadra soffre. Ho iniziato ad allenare nel 2000 e ho tanti giocatori miei che sono diventati allenatori. La mia s ...

