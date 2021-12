L’Olympiacos e le difficoltà dell’Europa League | ecco le insidie greche

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 dicembre 2021) Èla squadra che affronterà l’Atalanta ai sedicesimi di finale di Europa. La squadra di Gasperini, uscita nella fase ai gironi di Champions e arrivata terza, si giocherà il passaggio agli ottavi di finale della competizione in uno spareggio con i greci. Tra le italiane, sicuramente costituisce il caso più fortunato, trovando quindi un avversario certamente alla portata, ma da non sottovalutare. Il bisogno di essere sempre in guardia è però sempre importante da tenere a mente, con l’Atalanta che ha l’obbligo di proseguire la strada in Europa. Parliamo delle caratteristiche e dei numeri del, ostacolo della Dea per gli ottavi di finale di Europacome emblemaSe questo torneo non viene vinto da ...