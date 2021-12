Highlights e gol Venezia-Ternana 3-1, Coppa Italia 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 14 dicembre 2021) Gli Highlights e i gol di Venezia-Ternana, match valevole per i sedicesimi di Coppa Italia 2021/2022, in cui i padroni di casa si sono imposti sulla formazione ospite mediante il punteggio di 3-1 grazie alle reti siglata da Daan Heymans, Domen Crnigoj e Francesco Forte; inutile il gol del momentaneo pareggio di Stefano Pettinari. In virtù di questo successo i lagunari staccano il pass per gli ottavi, dove incontreranno l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ecco il VIDEO delle azioni salienti e delle marcature della partita. LA CRONACA PAGELLE E TABELLINO TABELLONE OTTAVI RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Glie i gol di, match valevole per i sedicesimi di, in cui i padroni di casa si sono imposti sulla formazione ospite mediante il punteggio di 3-1 grazie alle reti siglata da Daan Heymans, Domen Crnigoj e Francesco Forte; inutile il gol del momentaneo pareggio di Stefano Pettinari. In virtù di questo successo i lagunari staccano il pass per gli ottavi, dove incontreranno l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. LA CRONACA PAGELLE E TABELLINO TABELLONE OTTAVI RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SportFace.

