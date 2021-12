**Covid: all'odg Cdm proroga stato emergenza e misure per contenimento** (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - All'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, convocato all'ordine del giorno a Palazzo Chigi, figura il "decreto legge di proroga dello stato di emergenza e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19". All'odg figurano inoltre "leggi regionali" e "varie ed eventuali". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - All'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, convocato all'ordine del giorno a Palazzo Chigi, figura il "decreto legge didellodie delle relativeper il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19". All'odg figurano inoltre "leggi regionali" e "varie ed eventuali".

Advertising

Giorgiolaporta : Domandina semplice semplice: il #covid a #LaScala è stato introdotto dai #NoVax cattivi e fassisti o da qualche pos… - tancredipalmeri : Joshua Kimmich, parte della pattuglia novax del Bayern, rimarrà fuori per varie settimane a causa di problemi ai po… - _Carabinieri_ : I NAS dei #Carabinieri hanno oscurato 30 siti, collocati su server esteri, sui quali venivano vendute varie tipolog… - ProvinciaTrento : ??????? FONDI EUROPEI IN TRENTINO: GLI SPOT VIDEO ??Tre brevi clip per spiegare i benefici dei Fondi strutturali europ… - EureosCriss : RT @dottorbarbieri: ???? SI APPRENDE: NEL #CDM CONVOCATO PER LE H 17, TRA LE MISURE PER IL CONTRASTO AL COVID-19, SARÀ VALUTATA ANCHE L'ESTEN… -