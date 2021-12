Bundesliga 2021 2022 | Stoccarda-Bayern Monaco 0-5 Decidono tre reti di Gnabry e due di Lewandowski

(Di martedì 14 dicembre 2021) Continua la marcia trionfale delche, nell’anticipo delle 18:30 di martedì 14 dicembre valevole per la 16ª giornata della, con un perentorio 0-5 , si impone sul campo dello. Alla Mercedes Benz Arena, la squadra allenata da Julian Nagelsmann ara i padroni di casa grazie alla tripletta di Sergee alla doppietta di Robert. 52segnate in 16 partite, 13 vittorie e titolo di campione d’autunno archiviato. Partita abbastanza tranquilla per i primi 40? di gioco, con ilche tenta più volta la sortita offensiva ma senza creare pericoli clamorosi. Quando scocca il 40? esatto però, Pavard con un passaggio in verticale trova Sané, entrato al 27? al posto di ...

Era dal 30 ottobre che, in, i bavaresi non vincevano una partita con più di un gol di scarto (allora 5 - 2 all'Union), anche se con 4 vittorie nelle 5 giornate successive (e altre 3 su 3 ...Augsburg - Lipsia è una partita valida per la sedicesima giornata della: pronostici, probabili formazioni e dove vederla AUGSBURG - LIPSIA - mercoledì ore 20:30 Ha rilanciato le proprie ambizioni europee la squadra di Tedesco, il tecnico di origini calabresi ...BUNDESLIGA - Goleada del Bayern allo Stoccarda. Partita equilibrata nel primo tempo sbloccata da Gnabry prima dell'intervallo. Nella ripresa tutto facile per i ...Bavaresi sempre più in vetta al campionato grazie alla tripletta di Gnabry e alla doppietta di Lewandowski: 5-0 in trasferta ...