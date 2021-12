Ravanusa | l' amarezza dei vigili del fuoco | ' Avremmo voluto salvare Selene'

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Fino alla fine speravano dila vita a lei e al suo figlioletto in arrivo, ma non è stato così. Il comandante deideldi Agrigento Giuseppe Merendino quasi si commuove riferendosi ...

... la trentenne incinta al nono mese che avrebbe dovuto partorire mercoledì, e che ha invece trovato la morte nell'esplosione a, dove alcune palazzine sono crollate. Le vittime sono 7, ma i ...C'è ancora sgomento,e soprattutto tanto silenzio a, cittadina in provincia di Agrigento , colpita sabato sera da una immane tragedia. Un'eplosione dovuta ad una fuga di gas dal metanodotto , forte, ...Fino alla fine speravano di salvare la vita a lei e al suo figlioletto in arrivo, ma non è stato così. Il comandante dei vigili del fuoco di Agrigento Giuseppe Merendino quasi ...Si tratta della 30enne Selene Pagliarello, trovata senza vita insieme al marito Giuseppe sotto le macerie di via Trilussa insieme ad altri suoi famigliari. I due non abitavano lì, sabato sera erano pa ...