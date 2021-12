Il giovane talento si confessa: “Haaland e Lewandowski? Mi ispiro a loro due!” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il ragazzo è un giocatore del talento inaudito e spettacolare e non a caso i suoi due idoli son Haaland e Lewandowski: due goleador veri. Con le sue giocate ha già fatto innamorare mezza Europa. Parliamo di Karim Adeyemi, attaccante del club rivelazione in Champions League, il Salisburgo. Il ragazzo oltretutto è stato anche premiato con il titolo di “Golden Boy“: insomma una stella pronta ad esplodere. A margine del trofeo ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti. “Haaland e Lewandowski? Sono i migliori, io mi ispiro a loro due!”: la rivelazione del giovane talento Haaland, Lewandowski, Adeyemi Il talento classe 2002 è il calciatore del presente ma ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il ragazzo è un giocatore delinaudito e spettacolare e non a caso i suoi due idoli son: due goleador veri. Con le sue giocate ha già fatto innamorare mezza Europa. Parliamo di Karim Adeyemi, attaccante del club rivelazione in Champions League, il Salisburgo. Il ragazzo oltretutto è stato anche premiato con il titolo di “Golden Boy“: insomma una stella pronta ad esplodere. A margine del trofeo ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti. “? Sono i migliori, io mi”: la rivelazione del, Adeyemi Ilclasse 2002 è il calciatore del presente ma ...

