Green pass: 46 sanzioni in una settimana, 12 sui bus. Senza mascherina all’aperto: 10 multati (Di lunedì 13 dicembre 2021) Bergamo. Non si fermano i controlli per il contenimento della pandemia da Covid-19. Dal 6 al 12 dicembre, in Bergamasca, le forze dell’ordine hanno sanzionato 46 persone per mancanza di Green pass su 17.118 controllate: lo 0,26%. Il numero di esercizi sanzionati (6), a fronte dei 1.044 controllati, è pari allo 0,57%. Una sola attività è stata sottoposta alla sanzione accessoria della chiusura temporanea. Per quanto riguarda le ordinanze sindacali che impongono l’utilizzo delle mascherine all’aperto, sono state sanzionate 10 persone. Per quel che riguarda il possesso del Green pass sui mezzi di trasporto, ai controlli delle forze di Polizia si sono affiancati quelli svolti dal personale delle aziende di trasporto pubblico locale. Nel corso della settimana in esame, nei punti di imbarco ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Bergamo. Non si fermano i controlli per il contenimento della pandemia da Covid-19. Dal 6 al 12 dicembre, in Bergamasca, le forze dell’ordine hanno sanzionato 46 persone per mancanza disu 17.118 controllate: lo 0,26%. Il numero di esercizi sanzionati (6), a fronte dei 1.044 controllati, è pari allo 0,57%. Una sola attività è stata sottoposta alla sanzione accessoria della chiusura temporanea. Per quanto riguarda le ordinanze sindacali che impongono l’utilizzo delle mascherine, sono state sanzionate 10 persone. Per quel che riguarda il possesso delsui mezzi di trasporto, ai controlli delle forze di Polizia si sono affiancati quelli svolti dal personale delle aziende di trasporto pubblico locale. Nel corso dellain esame, nei punti di imbarco ...

