Fine vita, al via la discussione in Aula sul testo: «Rischia di essere affossato come il ddl Zan» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Parte oggi a Montecitorio la discussione generale sul testo unico che contiene le norme sul Fine vita. Il dibattito andrà avanti per quasi tutta la giornata. «L’Italia deve colmare il vuoto normativo sul suicidio medicalmente assistito perché in questo modo entrerà nell’era di un Paese più civile e giusto», aveva detto nei giorni scorsi il presidente della Camera Roberto Fico. «Sono convinto che si debba andare avanti, ce l’ha detto la Corte Costituzionale che ci ha dato un termine ampiamente superato, ce lo dicono le tante famiglie che soffrono. Spero che il Parlamento colmi il vuoto presto». Il Parlamento «deve dialogare in modo sereno e arrivare a una sintesi approvando leggi come il Fine vita che sono al passo coi tempi». «La legge approvata in commissione deve ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 dicembre 2021) Parte oggi a Montecitorio lagenerale sulunico che contiene le norme sul. Il dibattito andrà avanti per quasi tutta la giornata. «L’Italia deve colmare il vuoto normativo sul suicidio medicalmente assistito perché in questo modo entrerà nell’era di un Paese più civile e giusto», aveva detto nei giorni scorsi il presidente della Camera Roberto Fico. «Sono convinto che si debba andare avanti, ce l’ha detto la Corte Costituzionale che ci ha dato un termine ampiamente superato, ce lo dicono le tante famiglie che soffrono. Spero che il Parlamento colmi il vuoto presto». Il Parlamento «deve dialogare in modo sereno e arrivare a una sintesi approvando leggiilche sono al passo coi tempi». «La legge approvata in commissione deve ...

fanpage : Domani, lunedì 13 dicembre, per la prima volta nella storia italiana, il disegno di legge sul fine vita arriva in A… - vladiluxuria : La legge sul fine vita rispetta chi soffre pene per una patologia crudele e irreversibile e non ne può più; solo ch… - Raiofficialnews : “La ricerca non è il fine, è lo strumento con il quale vogliamo far contare ogni vita. Non diamo la certezza della… - CarloMartootchy : RT @1411nico: #Kimmick 'mi vaccineró' Alla fine avere liquido nei polmoni come complicazione e rischiare vita e carriera è peggio di non f… - I_am_simmy_ : il prof di matematica :' a fine dell'ora facciamo i conti' io:'lei fa i conti da tutta la vita' -