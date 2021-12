Dotti Iveco | ' Abbiamo gamma completa bus elettrici'

(Di lunedì 13 dicembre 2021) ''sarà quotata da sola dal 3 gennaio e non più con Cnh. Stiamo adeguando lo stabilimento di Torino per l'assemblaggio delle batterie per i nostri veicoli fino a 18 metri e anche piccoli bus. La ...

Lo sottolinea Tiziano, pubblic sales manager Italy Market di, in occasione del convegno di Asstra 'Next Generation Mobility'. 13 dicembre 2021'Per noi diBUS " dice Tiziano, Italy Market Sales Manager - è un onore prendere parte a eventi che promuovono la formazione delle nuove generazioni di autisti, che rappresentano non ...”Iveco sarà quotata da sola dal 3 gennaio e non più con Cnh. Stiamo adeguando lo stabilimento di Torino per l’assemblaggio delle batterie per i nostri veicoli fino a 18 metri e anche piccoli bus. La s ...