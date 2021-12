Serie A: rigori a favore e contro, ecco la classifica (Di domenica 12 dicembre 2021) La classifica dei rigori assegnati nel campionato di Serie A. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più rigori a favore, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di rigori a favore, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa la classifica dei penalty a sfavore, 13. I rigori A favore E contro 2021/2022 LA classifica DEI PALI E DELLE TRAVERSE GLI EPISODI VAR A ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Ladeiassegnati nel campionato diA. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa ladei penalty a s, 13. I2021/2022 LADEI PALI E DELLE TRAVERSE GLI EPISODI VAR A ...

Advertising

gxmonte11 : @cippiriddu Ah sti rigori in Serie A… - marcoluo : I premier fischiano rigori che in serie A non danno mai a parte meeelan e giuve - Rougenoir1978 : @Anteriano Ai ritmi della serie A molti sembrano fenomeni, e se Simeone ha fatto gli stessi gol (rigori esclusi) e… - mannychef9 : RT @giovwastaken: Osimhen nel frattempo ha anche guadagnato 4 rigori e con lui il Napoli ha una media punti di 2,54 punti a partita, senza… - giovwastaken : Osimhen nel frattempo ha anche guadagnato 4 rigori e con lui il Napoli ha una media punti di 2,54 punti a partita,… -