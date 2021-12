Roma. Volpe ferita entra in un negozio e rimane intrappolata per tre giorni in un’intercapedine: salvataggio ‘interforze’ (FOTO E VIDEO) (Di domenica 12 dicembre 2021) E’ stata “liberata” dopo 3 giorni trascorsi all’interno di una lavanderia a Roma, nel III Municipio. Lei, una Volpe ferita e malata, era riuscita ad entrare – non si sa in quale modo – ma non ad uscire. E quando i proprietari del negozio, la lavanderia Onda Blu di via Monte Cervialto, si sono accorti della sua presenza, tre giorni fa, hanno provato in tutti i modi ad aiutarla, ma senza riuscirci, nonostante il supporto dei residenti della zona. Leggi anche: Prende i mezzi senza il Green Pass e al controllo urla ai carabinieri ‘Vi dovrebbero fucilare’: denunciato Volpe intrappolata nell’intercapedine A raccontare la storia Lucio Parlavecchio, titolare della pagina social “Reporter Montesacro”, che ha fatto da “tramite” con le forze ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 dicembre 2021) E’ stata “liberata” dopo 3trascorsi all’interno di una lavanderia a, nel III Municipio. Lei, unae malata, era riuscita adre – non si sa in quale modo – ma non ad uscire. E quando i proprietari del, la lavanderia Onda Blu di via Monte Cervialto, si sono accorti della sua presenza, trefa, hanno provato in tutti i modi ad aiutarla, ma senza riuscirci, nonostante il supporto dei residenti della zona. Leggi anche: Prende i mezzi senza il Green Pass e al controllo urla ai carabinieri ‘Vi dovrebbero fucilare’: denunciatonell’intercapedine A raccontare la storia Lucio Parlavecchio, titolare della pagina social “Reporter Montesacro”, che ha fatto da “tramite” con le forze ...

