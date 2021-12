Scontro frontale nel Cuneese | un morto e quattro feriti gravi

(Di sabato 11 dicembre 2021) Unnell'incidente stradale avvenuto questa mattina a Casalgrasso, sulla Sp30. Viaggiavano su un pulmino che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato ...

Agenzia ANSA

Un morto e quattro feriti gravi nell'incidente stradale avvenuto questa mattina a Casalgrasso, sulla Sp30. Viaggiavano su un pulmino che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato ...Nellosono rimasti feriti i conducenti delle due auto, due uomini di 25 e 36 anni. Sul posto intervenute 2 ambulanze, automedica, Vigili del Fuoco e carabinieri. I pazienti sono stati ...(ANSA) - TORINO, 11 DIC - Un morto e quattro feriti gravi nell'incidente stradale avvenuto questa mattina a Casalgrasso, sulla Sp30. Viaggiavano su un pulmino che, per cause in corso di accertamento, ...Si svolgeranno oggi pomeriggio i funerali del 70enne Silvano Ferri (foto), tragicamente deceduto giovedì mattina in un incidente stradale sulla Pedemontana a Chiozza. Ieri intanto sono continuati gli ...