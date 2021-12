Love is in the air, trame turche: l'insoddisfazione di Engin (Di sabato 11 dicembre 2021) Engin e Piril avranno ampio spazio anche nel corso della seconda stagione di Love is in the air, cominciata in Italia da poche settimane. La coppia, come segnalano le trame turche, ben presto si ritroverà ad affrontare una situazione insolita che potrebbe minare la stabilità familiare. Abbiamo ritrovato i due coniugi ancora felicemente sposati e genitori di un bambino di nome Can, ma sul piano lavorativo le cose sono cambiate in quanto mentre Piril ha continuato a lavorare alla Art Life, Engin si è ritirato in casa dove si occupa di suo figlio e delle faccende domestiche. L'ex socio di Serkan gestisce anche la vita scolastica del bambino e questo gli darà la possibilità di conoscere e frequentare le altre mamme. Proprio questo particolare sarà fondamentale per districarsi nel grosso equivoco che ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 11 dicembre 2021)e Piril avranno ampio spazio anche nel corso della seconda stagione diis in the air, cominciata in Italia da poche settimane. La coppia, come segnalano le, ben presto si ritroverà ad affrontare una situazione insolita che potrebbe minare la stabilità familiare. Abbiamo ritrovato i due coniugi ancora felicemente sposati e genitori di un bambino di nome Can, ma sul piano lavorativo le cose sono cambiate in quanto mentre Piril ha continuato a lavorare alla Art Life,si è ritirato in casa dove si occupa di suo figlio e delle faccende domestiche. L'ex socio di Serkan gestisce anche la vita scolastica del bambino e questo gli darà la possibilità di conoscere e frequentare le altre mamme. Proprio questo particolare sarà fondamentale per districarsi nel grosso equivoco che ...

