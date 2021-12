Highlights F1 | qualifiche GP Abu Dhabi 2021 | pole Verstappen | sorpresa Norris VIDEO

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ilcon glidelledel GP di Abu, ventiduesimo appuntamento del Mondiale F1. Maxconquista laposition, sfruttando la scia del compagno di squadra Sergio Perez e chiudendo il proprio giro in 1’22”109. Scatterà secondo, quindi, Lewis Hamilton (Mercedes), lontano quasi quattro decimi. Terza posizione per Lando(McLaren), che precede Perez in seconda fila. Apre la terza, invece, Carlos Sainz (quinto) al volante della Ferrari mentre Charles Leclerc è settimo, nel mezzo c’è la Mercedes di Valtteri Bottas. Ecco quindi ilcon i migliori momenti della sessione del sabato. GRIGLIA DI PARTENZA PAGELLE GP QATARSportFace.

Guarda gliVerstappen: 'Sensazione fantastica' vedi anche F1,GP Abu Dhabi: pole a Verstappen davanti a Hamilton 'È una sensazione fantastica. Abbiamo decisamente migliorato la vettura in qualifica ...F1, il video delle qualifiche del GP di Abu Dhabi 2021: pole Verstappen davanti a Hamilton, sorpresa Norris. Ok le due Ferrari.Max Verstappen ha ottenuto quest'oggi la decima pole position della sua stagione e domani partirà davanti a tutti al via del Gran Premio di Abu Dhabi 2021, ultimo appuntamento dell'anno per il Mondial ...