Caso David Rossi | Santanché | “Chiamai quella sera | qualcuno ascoltò e non parlò”

Leggi su italiasera

(Di sabato 11 dicembre 2021) “Sono passati tanti anni. Mi ricordo chesul tardi e mi ricordo chela mia voce, ma non ha parlato per cui io non so chi mi rispose”. Lo afferma all’Adnkronos la senatrice di Fdi Danielariguardo alla telefonata al cellulare dell’ex capo della Comunicazione di Mps lain cui morì, emersa dalle dichiarazioni del colonnello Pasquale Aglieco, ex comandante provinciale dei carabinieri di Siena, davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di. “Ricordo che noi di Fratelli d’Italia abbiamo voluto questa Commissione. Ci sono troppe cose che non tornano, troppa confusione. E’ giusto che si venga a sapere la verità”, continua la senatrice. E sul lavoro che sta ...