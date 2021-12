Napoli | i monumenti si animano con i Videomapping della Camera di Commercio

Advertising

Turismo_Napoli : Complesso termale di via Terracina #Napoli Tra i monumenti archeologici poco noti del territorio partenopeo sicuram… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli monumenti

Voce di Napoli

Il nostro scopo specifico sarà quello di creare progetti educativi ein bronzo (creati da ... Le scene dipinte includono Capri, Ischia, Sorrento, Amalfi,e ditorni. Per informazioni si ...... che venerd i 10 dicembre alle ore 10,30 a Palazzo di Citt à , ospiti del Sindaco Vincenzo, ... I concerti saranno tenuti alle ore 20,30 in uno deipiù antichi di Salerno, Santa Maria ...(ANSA) - FERRARA, 09 DIC - Quinta edizione ferrarese di Monumenti Aperti, sabato 11 e domenica 12 dicembre dalle 16, in formato digitale, in linea con l'anno precedente: i video dei lavori, realizzati ...Sarà un Natale all’insegna dell’arte quello che si vivrà quest’anno a Napoli. A partire da questo mercoledì 8 dicembre parte l’iniziativa della Camera di Commercio di Napoli di proiettare sui più impo ...