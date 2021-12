Juve, McKennie parzialmente in gruppo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo il successo sul Malmö, che è valso il primo posto nel girone di Champions League, la Juventus si proietta sul campionato. La squadra di Massimiliano Allegri si è ritrovata in mattinata sotto il sole al Training Center della Continassa per cominciare a preparare la trasferta di Venezia. Come di consueto nei giorni successivi alle gare, seduta di scarico per chi è sceso in campo all’Allianz Stadium, mentre per gli altri esercitazioni tecniche per la costruzione del gioco e partitella. Weston McKennie si è allenato parzialmente in gruppo. Domani è già vigilia di Venezia-Juve e quindi conferenza stampa per Allegri alle 13:45. Leggi su footdata (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo il successo sul Malmö, che è valso il primo posto nel girone di Champions League, lantus si proietta sul campionato. La squadra di Massimiliano Allegri si è ritrovata in mattinata sotto il sole al Training Center della Continassa per cominciare a preparare la trasferta di Venezia. Come di consueto nei giorni successivi alle gare, seduta di scarico per chi è sceso in campo all’Allianz Stadium, mentre per gli altri esercitazioni tecniche per la costruzione del gioco e partitella. Westonsi è allenatoin. Domani è già vigilia di Venezia-e quindi conferenza stampa per Allegri alle 13:45.

Advertising

forumJuventus : Juve, McKennie si è allenato parzialmente in gruppo ? - 10clarenc3 : @Marco562017 @Mickey4Mars Questo perché puoi fare la campagna acquisti “senza pretese”… prova alla juve a prendere… - ilbianconerocom : Verso Venezia-Juve, Morata si riprende una maglia da titolare accanto a Dybala? E McKennie... - infoitsport : Juve, Allegri spera in McKennie: oggi test decisivo verso la sfida al Venezia - SilviaPrato1 : RT @forumJuventus: Juve, McKennie si è allenato parzialmente in gruppo ? -