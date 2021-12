Green Pass, clamorosa falla nel sistema di verifica: di cosa si tratta (Di venerdì 10 dicembre 2021) E’ stata scoperta una falla nel sistema di verifica del Green Pass che potrebbe creare problemi: scopriamo di cosa si tratta. Per questo periodo natalizio il Governo Draghi ha puntato tutto sul Super Green Pass, ovvero su restrizioni ancora più ferree per chi ancora non si è sottoposto alla seconda dose di vaccino. In questo modo si spera di poter contenere la crescita dei contagi che, sebbene meno accentuata che nel resto d’Europa, si sta registrando in questi giorni. A questa misura si aggiungeranno, qualora ce ne fosse bisogno, le zone gialle, arancioni e rosse che abbiamo ormai imparato a conoscere. Secondo le ultime indiscrezioni a riguardo, nel periodo di Natale metà Paese si troverà in zona gialla e sarà dunque ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 10 dicembre 2021) E’ stata scoperta unaneldidelche potrebbe creare problemi: scopriamo disi. Per questo periodo natalizio il Governo Draghi ha puntato tutto sul Super, ovvero su restrizioni ancora più ferree per chi ancora non si è sottoposto alla seconda dose di vaccino. In questo modo si spera di poter contenere la crescita dei contagi che, sebbene meno accentuata che nel resto d’Europa, si sta registrando in questi giorni. A questa misura si aggiungeranno, qualora ce ne fosse bisogno, le zone gialle, arancioni e rosse che abbiamo ormai imparato a conoscere. Secondo le ultime indiscrezioni a riguardo, nel periodo di Natale metà Paese si troverà in zona gialla e sarà dunque ...

