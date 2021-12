Fiorentina, un calciatore verso il rinnovo: avviati i contatti (Di venerdì 10 dicembre 2021) Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, in queste ore si sta svolgendo un incontro tra la Fiorentina e l’agente di Riccardo Saponara. Riccardo Saponara FiorentinaLe due parti sono alla ricerca dell’accordo per prolungare il contratto del centrocampista azzurro. Nei prossimi giorni potrebbe quindi arrivare l’ufficialità della buona riuscita dell’operazione. Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 dicembre 2021) Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, in queste ore si sta svolgendo un incontro tra lae l’agente di Riccardo Saponara. Riccardo SaponaraLe due parti sono alla ricerca dell’accordo per prolungare il contratto del centrocampista azzurro. Nei prossimi giorni potrebbe quindi arrivare l’ufficialità della buona riuscita dell’operazione.

