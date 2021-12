F1 | Gp di Abu Dhabi | Verstappen il più veloce nelle libere 1

Advertising

SkySportF1 : F1, Giovinazzi ad Abu Dhabi con un casco dedicato a Raikkonen. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1 #AbuDhabiGP… - SkySportF1 : Formula 1, Lando Norris: casco 'psichedelico' per il GP Abu Dhabi #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? MAX SI AGGIUDICA IL PRIMO ROUND (#FP1) ?? Hamilton non riesce a fare meglio di Bottas I RISULTATI ?… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Verstappen, Marko attacca: “Campagna scorretta contro Max. Ma è pronto al titolo” - Gazzetta_it : Verstappen, Marko attacca: “Campagna scorretta contro Max. Ma è pronto al titolo” -

Ultime Notizie dalla rete : Abu Dhabi

Sale la temperatura ad, in vista del decisivo scontro in pista tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, che questo fine settimana si giocano il Mondiale. Ieri l'olandese in conferenza stampa si è lamentato per le ..., 10 dicmbre 2021 - Ultima e decisiva sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton al Gp di, che vale il titolo mondiale piloti 2021 di Formula 1 . Oggi il primo atto sul circuito di ...La serrata lotta per il titolo Mondiale di Formula 1 2021 è arrivata all'atto finale. Ad Abu Dhabi va infatti in scena l'ultimo duello tra i due grandi rivali Max Verstappen e Lewis Hamilton appaiati ...Cosa si prova a sfrecciare guidare una Ferrari di Formula 1? Da oggi ne abbiamo un'idea, grazie alla helmet cam installata all'interno del casco di Charles Leclerc. Il video da non perdere ...