F1 GP Abu Dhabi | prove libere oggi in tv | canale | orario e streaming

Le prove libere del venerdì ad Abu Dhabi inaugurano l'ultimo week end della stagione di Formula 1. Tempo di verdetti con il Mondiale che fa tappa, l'ultima, negli Emirati, per un Gp. Occhi puntati sui due protagonisti un duello folle e appassionante: Max Verstappen e Lewis Hamilton a pari punti dopo Jeddah. Le prove libere del venerdì ad Abu Dhabi sono in programma oggi; alle 10:30 la prima sessione mentre la seconda è prevista alle 14:00 e potrete seguirle in tv su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go. Non in chiaro su TV8 che trasmetterà (in differita) solo qualifiche e gara.

