“A un passo dalla morte | difficile da spiegare” Paola Perego choc | il suo momento peggiore

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo aver fatto importanti e forti dichiarazioni sui suoi trascorsi sentimentali e famigliari,si è aperta nuovamente a proposito dei periodi più bui della sua esistenza. Ovvero quelli dominati dagli attacchi di panico e dalle medicine che la stordivano tanto da farla sentire dentro una nuvola. Terrorizzata, confusa. Così disorientata e fragile che ha persino provato spesso la sensazione di trovarsi “a un”. Lo ha raccontato nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.ha sofferto molto in giovane età per questo problema psicologico, che tuttavia è riuscita a combattere con coraggio. Ma l’ha fatta soffrire in ogni contesto della sua vita, da quella passionale e famigliare ma anche professionalmente. Come ...