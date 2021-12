Traffico Roma del 09-12-2021 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla diramazione dinord coda di 4 km tra Fianono e Livio per l’auto sole in quest’ultima direzione sul raccordo code a tratti in carreggiata interna tra Cassia e Anagnina in esterna tra laFiumicino e Lanina sul tratto Urbano della A24in coda tra la tangenziale il raccordo in uscita dalla città e portiamoci sulla tangenziale dove ci sono incolonnamenti verso San Giovanni tra via dei Colli della Farnesina e via Salaria è più avanti lungo viale Castrensesostenuto Come di consueto in queste ore sulla Flaminia Verso il raccordo per un incidente si rallenta in via Aristide Leonori in prossimità di via Mario Musco disagi sempre per incidente e poi in via Andrea Verga all’altezza di via ...