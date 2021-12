Perché Adinolfi non omaggia Davide Giri senza tirare in mezzo George Floyd (che non c’entra nulla)? (Di giovedì 9 dicembre 2021) Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, ha lanciato un appello alle squadre del campionato di Serie A di calcio: “In onore di Davide Giri e della sua vita spezzata dal razzismo mi aspetto di vedere inginocchiate venerdì le squadre di serie A, magari precedute da Laura Boldrini e Myrta Merlino che lo fecero per George Floyd. Mi auguro che sentano il bisogno di compiere un gesto analogo per i giovani italiani colpiti dal razzismo violento che va invece estirpato dal pianeta e non in unico senso, viziato da considerazioni politiche”. Chissà se ci sarà una squadra in Serie A (magari quella a me più cara, piemontese come lui) che avrà il coraggio di inginocchiarsi per l’uccisione di Davide Giri a New York ad opera di un esponente di una gang violenta di razzisti ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Mario, leader del Popolo della Famiglia, ha lanciato un appello alle squadre del campionato di Serie A di calcio: “In onore die della sua vita spezzata dal razzismo mi aspetto di vedere inginocchiate venerdì le squadre di serie A, magari precedute da Laura Boldrini e Myrta Merlino che lo fecero per. Mi auguro che sentano il bisogno di compiere un gesto analogo per i giovani italiani colpiti dal razzismo violento che va invece estirpato dal pianeta e non in unico senso, viziato da considerazioni politiche”. Chissà se ci sarà una squadra in Serie A (magari quella a me più cara, piemontese come lui) che avrà il coraggio di inginocchiarsi per l’uccisione dia New York ad opera di un esponente di una gang violenta di razzisti ...

Advertising

nuccia20 : RT @neXtquotidiano: Strumentalizzare, ad ogni costo Perché #Adinolfi non omaggia Davide #Giri senza tirare in mezzo #GeorgeFloyd (che non… - neXtquotidiano : Strumentalizzare, ad ogni costo Perché #Adinolfi non omaggia Davide #Giri senza tirare in mezzo #GeorgeFloyd (che… - fabiomariatrav1 : @mauriziolosavio @marioadinolfi Se il tuo lavoro è suscitare indignazione scrivendo post inutilmente provocatori me… - TheGreg908 : @Marco21845856 @Albertazzi20 @marioadinolfi Il tweet era perché se l'assassino fosse stato bianco adinolfi non si s… - TheGreg908 : @Stefano614 @marioadinolfi Parla quello tollerante eh. Quello che in un omicidio ci vede dietro chissà cosa perchè… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Adinolfi Gesù, primo discepolo e continuatore del movimento di Giovanni Battista ... di Adinolfi, il lettore non specialista finisca per imparare molte cose che per uno studioso sarebbero scontate, ma che l'occhio critico di Adinolfi ripercorre e rimette in discussione, perché nulla,...

The Game Awards 2021: seguite l'evento con GamesVillage dalla mezzanotte ... ossia Domenico De Rosa, Marco Lucio Papaleo (MLP), Mattia Sergio e Alessandro Adinolfi . Non ... Preparate caffè, energy drink e altri beveroni energetici, perché vi serviranno! Ecco come sarà ...

Adinolfi chiede alle squadre di Serie A di inginocchiarsi per Davide Giri next ... di, il lettore non specialista finisca per imparare molte cose che per uno studioso sarebbero scontate, ma che l'occhio critico diripercorre e rimette in discussione,nulla,...... ossia Domenico De Rosa, Marco Lucio Papaleo (MLP), Mattia Sergio e Alessandro. Non ... Preparate caffè, energy drink e altri beveroni energetici,vi serviranno! Ecco come sarà ...