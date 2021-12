Omicron ha solo effetti lievi | assicura l' Ema

Leggi su agi

(Di giovedì 9 dicembre 2021) AGI - "La varianteè più trasmissibile ma per ora i suoisono". Lo ha dichiarato il capo della strategia vaccinale dell'Ema, Marco Cavaleri, secondo il quale "è possibile che entro l'anno lasostituisca le altre ma non lo sappiamo con certezza", Cala l'efficacia dei vaccini controI dati preliminari, ha aggiunto Cavaleri, mostrano che c'è un considerevole calo della capacità di vaccinati o guariti di respingere la variante "ma ci servono altri dati per poter determinare il livello di immunità fornito dai vaccini contro la variante". "Allo stato attuale non abbiamo dati sull'efficacia dei vaccini contro questa variante", ha aggiunto. "In questa fase, non disponiamo di dati sufficienti sull'impatto della variantesull'efficacia dei vaccini ...