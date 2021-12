NBA 2021-2022, i risultati della notte (9 dicembre): 13 partite, due overtime e Nikola Jokic re con una tripla doppia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Una lunga notte NBA è stata quella che si è vista questa sui parquet d’America. Tredici partite, due overtime, un confronto a punteggio altissimo senza bisogno di supplementare, tante partite che meriterebbero da sole uno spazio proprio all’interno dei racconti di pallacanestro. I due overtime sono quelli che vedono Washington Wizards (15-11) e Denver Nuggets (12-12) battere in trasferta Detroit Pistons (4-20) e New Orleans Pelicans (7-20). Nel secondo caso a decidere è un’imponente tripla doppia di Nikola Jokic, da 39 punti, 11 rimbalzi e 11 assist. Nel primo, invece, sei uomini in doppia cifra con Kyle Kuzma a 26. Due le partite dal margine ridottissimo: i Philadelphia 76ers (14-11) superano gli ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) Una lungaNBA è stata quella che si è vista questa sui parquet d’America. Tredici, due, un confronto a punteggio altissimo senza bisogno di supplementare, tanteche meriterebbero da sole uno spazio proprio all’interno dei racconti di pallacanestro. I duesono quelli che vedono Washington Wizards (15-11) e Denver Nuggets (12-12) battere in trasferta Detroit Pistons (4-20) e New Orleans Pelicans (7-20). Nel secondo caso a decidere è un’imponentedi, da 39 punti, 11 rimbalzi e 11 assist. Nel primo, invece, sei uomini incifra con Kyle Kuzma a 26. Due ledal margine ridottissimo: i Philadelphia 76ers (14-11) superano gli ...

