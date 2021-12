GF Vip – Valeria Marini e Sophie trovano la cacca nel bidet. La Codegoni: «So chi la lascia» – Video (Di giovedì 9 dicembre 2021) Valeria Marini (Us Endemol Shine) Al Grande Fratello Vip 2021 c’è un vero e proprio “zozzone”… o forse più di uno! E’ questo che sostiene Sophie Codegoni. Nel bel mezzo di una litigata con Valeria Marini, innescata per dei piatti non lavati, l’ex tronista si è infatti lasciata andare ad un “disgustoso commento”, ammettendo di avere più volte pulito i bisogni di un coinquilino espletati nel bidet. Un vero e proprio mistero, a dir poco vomitevole. Ma da dove è partita la discussione? In primis, Valeria si è risentita perché Sophie ha preferito passare del tempo con i compagni, anziché aiutarla, come era previsto dai turni, a fare i piatti. “Puoi capire Vale, che l’hai fatto anche tu il programma, che è un giorno ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 9 dicembre 2021)(Us Endemol Shine) Al Grande Fratello Vip 2021 c’è un vero e proprio “zozzone”… o forse più di uno! E’ questo che sostiene. Nel bel mezzo di una litigata con, innescata per dei piatti non lavati, l’ex tronista si è infattita andare ad un “disgustoso commento”, ammettendo di avere più volte pulito i bisogni di un coinquilino espletati nel. Un vero e proprio mistero, a dir poco vomitevole. Ma da dove è partita la discussione? In primis,si è risentita perchéha preferito passare del tempo con i compagni, anziché aiutarla, come era previsto dai turni, a fare i piatti. “Puoi capire Vale, che l’hai fatto anche tu il programma, che è un giorno ...

Advertising

zazoomblog : Grande Fratello Vip Valeria Marini dopo la lite con Sophie: Pronta alle Nomination - #Grande #Fratello #Valeria… - LeonardoSandri2 : Caos in casa : cacca nel Bidet #GFvip - infoitcultura : GF Vip, lite tra Valeria Marini e Sophie Codegoni per i piatti sporchi (VIDEO) - tuttopuntotv : GF Vip, lite tra Valeria Marini e Sophie Codegoni per i piatti sporchi (VIDEO) #GFVip6 #GFVip - blogtivvu : Valeria e Sophie litigano per le pulizie al GF Vip: “Ho trovato la cacc* nel bidet!” – VIDEO -