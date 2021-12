F1: Leclerc, 'punto a chiudere al 5° posto nel mondiale ma il meglio deve arrivare' (Di giovedì 9 dicembre 2021) Abu Dhabi, 9 dic. - (Adnkronos) - "Il 5° posto? Ho solo 4 punti su Norris e tutto può accadere, spero in una buona gara e di conservare il vantaggio. Ovviamente si punta ad altro, ma a parte questo è una stagione di cui essere soddisfatti, perché abbiamo fatto progressi evidenti rispetto al 2020, abbiamo lavorato bene e siamo stati sfortunati in alcune gare in cui avremmo potuto portare a casa buoni punti, tipo Monaco o Budapest, ma fa parte della stagione". Così Charles Leclerc alla vigilia delle prove libere del Gp di Abu Dhabi ultimo appuntamento del mondiale 2021 di F1. "Quale è stata la gara migliore dell'anno? Direi Silverstone, con il secondo posto, l'ottima Sprint Race e un bel passo gara della macchina, sicuramente la gara più sorprendente -aggiunge il pilota monegasco della Ferrari-. Penso che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Abu Dhabi, 9 dic. - (Adnkronos) - "Il 5°? Ho solo 4 punti su Norris e tutto può accadere, spero in una buona gara e di conservare il vantaggio. Ovviamente si punta ad altro, ma a parte questo è una stagione di cui essere soddisfatti, perché abbiamo fatto progressi evidenti rispetto al 2020, abbiamo lavorato bene e siamo stati sfortunati in alcune gare in cui avremmo potuto portare a casa buoni punti, tipo Monaco o Budapest, ma fa parte della stagione". Così Charlesalla vigilia delle prove libere del Gp di Abu Dhabi ultimo appuntamento del2021 di F1. "Quale è stata la gara migliore dell'anno? Direi Silverstone, con il secondo, l'ottima Sprint Race e un bel passo gara della macchina, sicuramente la gara più sorprendente -aggiunge il pilota monegasco della Ferrari-. Penso che il ...

Advertising

SkySportF1 : ?? La lotta per il 5° posto nel mondiale ?? Chi sarà il 'primo degli altri' ? ?? Leclerc e Norris separati da un solo… - TV7Benevento : F1: Leclerc, 'punto a chiudere al 5° posto nel mondiale ma il meglio deve arrivare'... - fuoripistanet : Charles Leclerc ha ammesso di essere stato 'fortunato' nel segnare punti a Jeddah, dopo l'incidente che ha posto un… - davidelgaudio : @arcadav1 @PieroLadisa La manovra pericolosissima come dici tu a silverstone l’ha cercata e voluta pure verstappen.… - CurlyBoys_ : RT @_thegod_father: leclerc quinto in classifica e ferrari che perde un solo punto. GIORNATA OMOLOGATA -